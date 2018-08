لاعب يوجه عبارات عنصرية لديمبا با في الدوري الصيني (صورة)

اتهم اللاعب السنغالي ديمبا با، الذي يلعب في لنادي شنغهاي شينخوا، في الدوري الصيني، لاعبًا صينيًا بتوجيه إهانات عنصرية له خلال مباراة بين شنغهاي وتشانغتشون ياتاي في الدوري الصيني.

ولعب شنغهاي شينخوا ضد تشانغتشون ياتاي في إطار مباريات الجولة الـ16 من الدوري المحلي، انتهت بالتعادل 1/1.

وأثناء احتكاك بين ديمبا با وأحد لاعبي النادي المنافس، اتهم اللاعب السنغالي منافسه زانغ لي بتوجيه إهانات عنصرية له.

وأشارت تقارير صينية إلى أن الكلمات الصادرة عن اللاعب الصيني بحق ديمبا با تحمل طابعًا عنصريًا، وهو الأمر الذي تطرق إليه مدرب شنغهاي شينخوا وو جينغوي بالقول: “علمت بأن لاعبًا من ياتاي استخدم كلمات مهينة بحق ديمبا با.

وأضاف: حول العالم، يتم التشديد على أنه لا يجب ان يكون ثمة هذا النوع من الخطاب ضد اللاعبين السود، الدوري الصيني يضم لاعبين من ألوان بشرة مختلفة، علينا أن نحترم خصومنا ولا يجب أن يكون ثمة تمييز”.

وطالب عدد من متابعي الدوري الصيني بفتح تحقيق في الحادثة، بينما أعاد ديمبا با نشر تغريدة على حسابه في موقع “تويتر” تدعو الى اتخاذ “إجراءات تأديبية جدية” على خلفية ما جرى.

يشار إلى أن ديمبا با، البالغ من العمر 33 عامًا، انتقل إلى شنغهاي شنهوا العام 2017 قادمًا من بشكتاش التركي.

Demba Ba is offended by racism wordings from Changchun Yatai player Zhang Li. CFA should take serious disciplinary actions!! #saynotoracism pic.twitter.com/xqGJ54LWrw

— Shanghai Shenhua FC (@shanghaishenhua) ٤ أغسطس ٢٠١٨