رسميًا.. كلارنس سيدورف مدربًا للمنتخب الكاميروني وكلايفرت مساعدًا

عيّن الاتحاد الكاميروني المدرب الهولندي كلارنس سيدورف مدربًا للمنتخب الأول، على أن يكون مواطنه باتريك كلايفرت مساعدًا له.

وقال وزير الرياضة الكاميروني بيير إسماعيل بيدونغ مكبات: إن “الهولندي كلارنس سيدورف سيقود المنتخب الوطني الكاميروني في كأس أفريقيا العام المقبل”.

وفاز سيدورف بدوري أبطال أوروبا 5 مرات كلاعب، إلى جانب 5 ألقاب لدوري الدرجة الأولى في إسبانيا وإيطاليا وهولندا.

وتولى سيدورف المسؤولية في 51 مباراة فقط على مدار مسيرته مدربًا، وتولى سيدورف البالغ من العمر 42 عامًا تدريب ميلان وديبورتيفو لاكورونا.

علمًا أنه اعتزل اللعب بعد مسيرة حافلة، لعب خلالها مع أندية أياكس وريال مدريد وميلان وإنتر ميلان وسامبدوريا.