نيمار يرقص في عيد ميلاد صديقته “مبكرًا” (فيديو)

احتفل النجم البرازيلي نيمار بعيد ميلاد صديقته برونا ماركيزين في قصره الفخم في البرازيلي، ورقص معها بمناسبة عيد ميلادها الثالث والعشرين.

وقرّر نيمار أن يحتفل بعيد ميلاد “برونا” قبل موعده بسبب ارتباطه بالعودة للتدريب مع فريقه باريس سان جيرمان، حيث تكمل صديقته عامها الثالث والعشرين يوم السبت المقبل، لكنه احتفل معها بعيد الميلاد قبل موعده.

ورقص نيمار مع برونا في قصره في منطقة مانغاراتيبا في ريو دي جانيرو، وانتشرت مقاطع فيديو له بصحبتها قبل تقديم كعكة عيد ميلادها.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن من بين الحضور شقيقة نيمار رافايلا سانتوس، وعارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة إيزابيل غولارت، وكارولين دانتاس والدة دافي لوكا نجل مهاجم برشلونة السابق.

وعقب سخرية العالم من تعمّده وادعائه السقوط خلال مسيرته المحبطة في كأس العالم في روسيا، أقرَّ المهاجم البرازيلي بوجود “مبالغة” في ردود أفعاله، قائلًا إنه لا يزال يتعلم للتعامل مع حالة الإحباط التي لحقت به.

وفي مقطع فيديو دام لنحو 90 ثانية لصالح الشركة الراعية له وهي “غيليت” ونُشر على حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى التلفزيون البرازيلي، سعى نيمار إلى كسب الجماهير لصفه من جديد بعد انتقادها له بسبب سلوكه.

ويستعد باريس سان جيرمان لخوض أول مباراة رسمية له في الموسم الجديد عندما يواجه موناكو في كأس السوبر قبل أن يستضيف كاين في مباراته الافتتاحية في الدوري بعدها بأسبوع.