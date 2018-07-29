البرتغال تتوّج بأمم أوروبا تحت 19 عامًا بالفوز على إيطاليا في مباراة مثيرة (فيديو)

توّج المنتخب البرتغالي، بلقب كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تحت 19 عامًا، التي أقيمت في فنلندا، بتغلبه على نظيره الإيطالي في المباراة النهائية للبطولة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وأنهى المنتخب البرتغالي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف، أحرزه جواو فيليبي في الدقيقة 45.

في الشوط الثاني ومع حلول الدقيقة 72 أضاف ترينكو فرانسيسكو الهدف الثاني، ليرد المنتخب الإيطالي بهدفين عبر مويس كين في الدقيقتين 75 و76، لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، ففي الدقيقة 104 استعاد البرتغاليون التقدم مجددًا عبر جواو فيليبي، وبعدها بأربع دقائق أدرك الطليان التعادل عن طريق جيانلوكا سكاماكا.

وفي الدقيقة 109 أحرز المنتخب البرتغالي الهدف الرابع عن طريق بيدرو كورييا.

وسبق للبرتغال التتويج باللقب أعوام 1994 و1999 وأخيرًا اليوم، ويعد المنتخب الإسباني أكثر المنتخبات القارية تتويجًا باللقب بإجمالي 8 ألقاب بفارق لقب وحيد عن فرنسا.