مبابي: المنافسة مع نيمار لا تؤثر على علاقتنا

أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي عدم تأثير المنافسة بينه وبين النجم البرازيلي نيمار على علاقتهما خاصة؛ بعدما أصبح الشاب الفرنسي هو النجم الرئيس في فريق باريس سان جيرمان.

واستطاع الشاب الفرنسي الصغير البروز في بطولة كأس العالم، أكثر من النجم البرازيلي زميله بالفريق بعد المساهمة في تحقيق الديوك الفرنسية للقبهم الثاني في البطولة.

وعلى المستوى الفردي استطاع كيليان مبابي التتويج بلقب أفضل لاعب شاب في بطولة كأس العالم في حين تعرَّض قائد المنتخب البرازيلي ونجم باريس سان جيرمان إلى موجة عارمة من السخرية إزاء مبالغته في ادعاء السقوط أثناء مباريات البطولة.

وفي حديث صحفي لمجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية أكد النجم الفرنسي الشاب تواصل النجم البرازيلي نيمار معه عقب كل مباراة مشددًا على عدم تغير الكثير في علاقتهما ووضوح الأمور فيما بينهما.

ويزعم التقرير الصادر من المجلة الفرنسية ترشيح مبابي لكل من نيمار وكريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش ورافاييل فاران للفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام.

ويعترف الشاب الفرنسي خلال حديثه مع “فرانس فوتبول” بمحاولة إقناع نجم وسط تشيلسي نغولو كانتي بمغادرة فريقه الحالي والانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي أثناء معسكر المنتخب الفرنسي في كأس العالم.

وقال مبابي: “بالفعل طلب الرئيس نصيحتي أكثر من مرة حول الصفقة وأكدت له مراراً أن كانتي سوف يكون إضافة جيدة لفريقنا”.

واستطرد: “وبالتأكيد أنا لم أفرض عليه الأمر؛ لأني أعلم أن هذا التوقيت يجعل الضغط كبيرًا على اللاعبين للانتقالات المحتملة”، واختتم: “في النهاية كنت أقوم بوضع بعض الكلمات المكتوبة داخل ملابسه لتوصيل الرسالة إليه بأفضل صورة”.