جيروم بواتينغ لاعب بايرن ميونخ يوافق على الرحيل إلى باريس سان جيرمان

اقترب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من التعاقد مع جيروم بواتينغ لاعب بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت شبكة “سكاي سبورتس”، اليوم الثلاثاء، تقريرًا أشارت فيه إلى أن باريس سان جيرمان دخل في مفاوضات متقدمة مع بواتينغ؛ للتعاقد معه في الصيف الجاري، واللاعب أبدى ترحيبه بالعرض.

وسيبدأ باريس سان جيرمان اتصالاته مع إدارة بايرن ميونخ خلال الساعات المقبلة، للتوصل لاتفاق نهائي لضم بواتينغ.

يذكر أن مفاوضات سان جيرمان مع اللاعب جاءت بعد أن أبدى نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ الجديد عدم رغبته بوجود بواتينغ ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل، بعد مستواه المتواضع مع ألمانيا في كأس العالم بروسيا.