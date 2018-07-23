مقتل حارس كرة قدم أرجنتيني في شجار (فيديو)

قُتل حارس كرة قدم في الأرجنتين، بعد دخوله في قتال شوارع بالقرب من نادٍ ليلي.

وأوضحت صحيفة “ماركا” أن فاكوندو إسبيندولا حارس مرمى أتلتيك كلوب، قُتل في شجار، وهو ما أحدث صدمة في الأرجنتين.

ولعب إسبيندولا (25 عامًا) لنادي ريفربليت وتدرج في الدرجات الدنيا من الدوري الأرجنتيني، وفارق الحياة بعد تعرضه للطعن بسكين حاد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن المهاجم الأرجنتيني ناهول أوفييدو لاعب نادي سبورتيفو باراكاس تواجد في الشجار أيضًا مع عدد من أصدقائه.

وألقت الشرطة الأرجنتينية القبض على أوفييدو، ومن المقرر أن يتم تقديم الجناة للعدالة بعد انتهاء التحقيقات.

وأشارت “ماركا” إلى أنه لم يتم التعرف على سبب الشجار بين الطرفين، وأن كلا اللاعبين لم يكن يعرفا بعضهما البعض قبل الشجار، ولا يعرفان بأنهما يلعبان كرة القدم.

¡Así fueron los últimos segundos de vida de Facundo Espíndola, ex portero de Almagro, asesinado por un jugador del San Telmo! pic.twitter.com/IO0wiOWwmd — jipjurra (@jipjurra) ٢٣ يوليو ٢٠١٨