السجن 6 سنوات لمخترق حساب جيمس رودريغيز على تويتر

أدان قاض في العاصمة الكولومبية بوغوتا الشاب الذي اخترق الحساب الرسمي لنجم كرة القدم الكولومبي جيمس رودريغيز على تويتر من أجل الاحتيال على المعلنين والرعاة عندما كان خاميس في صفوف ريال مدريد الإسباني.

وكانت الشرطة في كولومبيا ألقت القبض على هذا الشاب، في أبريل الماضي، بعد عامين من التحقيقات والتحريات.

والآن، قد يتعرض الشاب لعقوبة السجن لأكثر من ست سنوات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وكان المدعي العام حدد هوية هذا الشاب بأنه أحد الدارسين في مجال التجارة الدولية، مشيرًا إلى أنه اخترق حساب تويتر الخاص بالنجم الكولومبي في مارس 2016؛ من أجل التفاوض مع الرعاة باسم جيمس وكذلك التواصل مع شخصيات كروية دولية لجمع معلومات خاصة عنها.

إضافة لهذا، تابع الشاب حسابات أكثر من 40 شخصية كولومبية دون علم أو تفويض من رودريغز، كما أنشأ رقمًا مزيفًا للاعب، ومن خلاله خدع بعض الأشخاص عبر تطبيق “واتس آب” حيث اعتقد هؤلاء الأشخاص أنه الرقم الخاص بالنجم الكولومبي خاميس.

وأظهرت التحقيقات والتحريات أنه، بالإضافة لاختراق حساب جيمس الذي يلعب حاليًا لفريق بايرن ميونخ الألماني، حاول الشاب خرق التأمين الخاص بحسابات عدد من اللاعبين على شبكات التواصل الاجتماعي ومن بينهم خوان فيرناندو كينتيرو لاعب ريفر بليت الأرجنتيني وراداميل فالكاو غارسيا قائد المنتخب الكولومبي ونجم موناكو الفرنسي سابقًا.