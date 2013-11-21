أديداس تمدد تعاقدها مع الفيفا لغاية 2030

أعلنت شركة "أديداس" للمنتجات الرياضية، أنها مددت عقد شراكتها مع الإتحاد الدولي لكرة القدم لغاية 2030، لتبقى الشريك الرسمي والراعي الرسمي لكأس العالم وكل المسابقات التي تنضمها الفيفا.

وقال بيان للشركة والاتحاد الدولي: "اليوم "الفيفا" وأديداس يعلنون رسمياً عن تمديد شراكتهما الطويلة والتاريخية لغاية 2030 ويمنح للشركة أن تكون الراعي الرسمي والمزود الرئيسي والمالك الوحيد للحقوق في في كأس العالم وكل المسابقات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم".

ولم يعلن البيان عن أي تفاصيل للعقد الجديد، علماً أن العقد السابق كان سينتهي في 2014 وتملك الشركة أيضاً حق صنع كرات كأس العالم وملابس كل المتطوعين في التنظيم ولباس الحكام.

وكانت الشراكة بين الطرفين قد ابتدأت في 1970 ورافقت كؤوس العالم منذ المكسيك 1970.