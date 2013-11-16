مايكل أوين ينسى كرة القدم

في مسابقة ترفيهة نظمتها صحيفة "دايلي ميل" البريطانية وصورت من خلالها فيديوهات للنجوم أثناء مداعبة الكرة في أماكن مفتوحة فشل النجم الإنكليزي المعتزل مايكل أوين في مداعبة الكرة لترتطم في وجهه.

وقد ضحك النجم الدولي المعتزل من هذا الموقف وحاول مرة أخرى رغم أنه كان يرتدي بدلة كاملة وحذاء غير رياضي على الإطلاق.

وكان عدد من النجوم قد شاركوا في هذه المسابقة على رأسهم الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان والمصري أحمد المحمدي الذي بلعب في الدوري الإنكليزي مع فريق هال سيتي، وكذلك جاك ويلشير نجم آرسنال.

وكان أوين قد أعلن اعتزاله بنهاية الموسم الماضي رغم أنه مازال في الثالثة والثلاثين من عمره ، وكانت بدايته مع ليفربول وعمره 17 عاماً.

ولعب أوين أيضا لريال مدريد ونيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد قبل أن ينضم إلى ستوك سيتي، وخلال مسيرته مع الأندية التي لعب لها فاز أوين بالدوري الإنكليزي وكأس الاتحاد وكأس رابطة المحترفين (ثلاث مرات) وكأس الاتحاد الأوروبي.

وسجل أوين 220 هدفا في مسيرته مع الأندية وخاض 89 مباراة دولية مع منتخب إنكلترا سجل خلالها 40 هدفا كان أبرزها هدفه الذي أحرزه بمجهود فردي في مرمى الأرجنتين في كأس العالم عام 1998 عندما كان يبلغ من العمر 18 عاما.