جيرارد يرغب في السير على خطى يورغن كلوب بعد توليه تدريب رينجرز الاسكتلندي

يأمل ستيفن جيرارد، المدرب الجديد لرينجرز المنافس في الدوري الاسكتلندي الممتاز، في السير على خطى يورغن كلوب، مدرب ليفربول، وتقديم كرة قدم هجومية لإنهاء هيمنة الغريم سيلتيك على لقب الدوري في السنوات الأخيرة.

وعين رينجرز لاعب وسط ليفربول السابق مدربًا لفريقه لمدة أربعة أعوام في وقت سابق هذا الشهر.

وسيخوض قائد منتخب إنجلترا السابق، الذي عمل مدربًا بأكاديمية ليفربول للناشئين تحت 18 عامًا بعد اعتزاله في 2016، أول مهمة له في مجال التدريب خلفًا للمدرب السابق جرايم مورتي.

وحقق رينجرز رقمًا قياسيًا في الفوز بلقب الدوري الاسكتلندي 54 مرة، لكن النادي لا يزال يحاول تجاوز آثار مشاكل مالية تسببت في هبوطه لدوري أدنى درجة في أسكتلندا في 2012.

WATCH: Rangers fans inside Ibrox give Steven Gerrard a hero's welcome ???????? pic.twitter.com/C8NTOlWjY2 — STV Sport (@STVSport) May 4, 2018

واحتل المركز الثالث في الدوري للعام الثاني على التوالي بعد عودته للأضواء في 2016. وأحرز سيلتيك اللقب للمرة السابعة على التوالي.

وقال جيرارد ردًا على أسئلة الصحافيين في دبي في إطار فعاليات يشارك فيها باسم نادي ليفربول: “عندما تشاهد كرة القدم التي يقدمها يورغن كلوب، فاني أعتقد أن كل عاشق للعبة في العالم يستمتع بها.

“نقل كلوب النادي لمستويات أخرى”.

وانضم جيرارد لصفوف ليفربول في سن الصبا وأمضى في انفيلد 17 عامًا شارك خلالها في 710 مباريات وأحرز 186 هدفًا. وتوج جيرارد مع ليفربول بلقب كأس الاتحاد مرتين وكأس الرابطة ست مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة في موسم 2004-2005. كما شارك أيضًا في 114 مباراة مع منتخب إنجلترا. وكان قائد المنتخب في 40 مباراة منها.

وسيتولى مهمة تدريب رينجرز رسميًا في الأول من يونيو/ حزيران، وقال إنه يتطلع لبدء التحدي الجديد.