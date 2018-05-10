موسم بروسيا دورتموند المتذبذب ينتهي بصراع على التأهل لدوري أبطال أوروبا

يصل الموسم المتذبذب لبروسيا دورتموند إلى خط النهاية يوم السبت، وسط صراع محتدم على التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بمواجهة مرتقبة أمام أقرب منافسيه على التأهل هوفنهايم.

ويحتاج دورتموند إلى نقطة واحدة على الأقل لضمان الوجود في المربع الذهبي، وهو ما يعني الوجود في دور المجموعات لدوري الأبطال الموسم المقبل.

ويحتل دورتموند المركز الثالث برصيد 55 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن هوفنهايم رابع الترتيب وباير ليفركوزن صاحب المركز الخامس.

ولو خسر أمام هوفنهايم وخرج ليفركوزن بالانتصار ربما يتراجع دورتموند للمركز الخامس ويخفق في التأهل لدوري الأبطال، ويهدر فرصة حصد الملايين من اليورو.

وبدأ دورتموند الموسم وسط آمال بالتنافس مع غريمه بايرن ميونيخ على اللقب.

وبعد الفوز ست مرات في أول سبع جولات بدا أن دورتموند سيكون قويًا هذا الموسم تحت قيادة المدرب بيتر بوش.

لكن بعد فترة قصيرة ومع الوصول إلى ديسمبر/ كانون الأول لم يحقق دورتموند أي فوز في ثماني مباريات متتالية لتنتهي مسيرة بوش بشكل محبط.

وتولى بيتر شتوغر المسؤولية بعد أيام من إقالته من تدريب كولونيا، لكنه أخفق في ترك بصمة إيجابية خاصة فيما يتعلق بثبات الأداء.

وودع دورتموند الدوري الأوروبي أمام سالزبورغ المغمور بعد مباراتي ذهاب وإياب ثم حقق فوزين فقط في ست مباريات بالدوري ليصبح مهددًا بعدم التأهل لدوري الأبطال.

وتلقى دورتموند ضربة أيضًا برحيل الهداف بيير-إيمريك أوباميانغ في يناير/ كانون الثاني إلى آرسنال ولم تكن النتائج مقنعة للإدارة بأحقية شتوغر في تمديد عقده.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرحل المدرب النمساوي بعد نهاية الدوري.

وتنتظر هامبورغ بطل ألمانيا السابق مهمة أكثر صعوبة، ويحتاج إلى الفوز على بروسيا مونشنغلادباخ وانتظار خسارة فولفسبورغ في الجولة الأخيرة على أرضه أمام كولونيا الذي هبط بالفعل، حتى يخرج من منطقة الهبوط ويخوض مواجهة فاصلة.

ويملك هامبورغ، وهو الفريق الوحيد الذي لم يهبط من الدوري منذ انطلاقه في 1963، 28 نقطة ويحتل المركز 17 ويتأخر بنقطتين عن فولفسبورغ الموجود في المركز الذي يخوض صاحبه المواجهة الفاصلة.

ويحتل شالكه المركز الثاني برصيد 60 نقطة ويستضيف أينتراخت فرانكفورت بينما يلعب بايرن البطل على أرضه في ختام الموسم مع شتوتغارت.