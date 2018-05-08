هل يصبح روني أحدث نجم يلعب في الدوري الأمريكي؟

أشارت تقارير صحفية أمريكية إلى أن واين روني قائد مانشستر يونايتد السابق ومهاجم إيفرتون الحالي بات قريبًا من الانتقال للدوري الأمريكي للمحترفين الصيف الحالي.

وانضم العديد من نجوم البريميرليغ للدوري الأمريكي وختموا هناك مسيرتهم في الملاعب مثل ستيفن جيرارد قائد ليفربول السابق وفرانك لامبارك لاعب وسط تشيلسي السابق وأحدثهم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد الذي انضم لفريق لوس أنغليس غالاكسي قبل نحو شهرين.

وعاد روني البالغ عمره 32 عامًا إلى إيفرتون فريق طفولته العام الماضي بعد 13 عامًا قضاها في أولد ترافورد وسجل مع إيفرتون عشرة أهداف في 31 مباراة في الدوري الممتاز شارك في 27 مباراة منها من البداية.

ورغم ذلك أحرز ستة من أهدافه العشرة في خمس مباريات بين شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول من العام الماضي لكنه فشل في هز الشباك منذ ذلك الحين.

لكن تردد في وسائل الإعلام أن إيفرتون مستعد للاستغناء عن روني خاصة وأن تولي جيرارد تدريب رينغرز الأسكتلندي قد يدفعه لتقديم عرض جيد لروني.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه صحف “واشنطن بوست” و “إنسايدر” الأميركتين إلى أن روني قد يتوجه للعب في الدوري الأمريكي للمحترفين.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” إن المحادثات بين روني وفريق واشنطن دي.سي وصلت لمرحلة متقدمة خلال الأسابيع الأخيرة.