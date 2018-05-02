دي ماريا يعترف بضغوط كثيرة تدفعه للرحيل عن سان جيرمان

اعترف الدولي الأرجنتيني أنجيل دي ماريا بأنه قد يجبر على الرحيل عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم حيث يتعرض النادي الفرنسي لضغوط من أجل بيع بعض لاعبيه.

وتعاقد بطل الدوري الفرنسي الصيف الماضي مع نيمار مقابل 222 مليون يورو من برشلونة وسيجد نفسه مضطرًا لدفع 180 مليون يورو هذا الصيف لموناكو مقابل ضم كيليان مبابي.

ويعني الإنفاق الكبير في التعاقدات مع اللاعبين والاحتفاظ بهم أن النادي يواجه خطر الفشل في تلبية متطلبات اللعب المالي النظيف التي يقرها الاتحاد الأوروبي للعبة.

ويرى دي ماريا البالغ عمره 30 عامًا أن فرص رحيله هذا الصيف لا تزال مرتفعة، وقد رد على سؤال لصحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية بشأن مستقبله قائلًا “لا أعرف. كرة القدم غريبة للغاية. أنا سعيد هنا، لكن النادي يحتاج إلى ضم لاعبين جدد ولذلك يجب عليه بيع آخرين”.

وبدأ الدولي الأرجنتيني العام الحالي بشكل رائع حيث يتصدر هدافي الفريق في 2018 لكن شعر بحزن شديد لغيابه عن المشاركة في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال أمام فريقه السابق ريال مدريد.

وقال دي ماريا الذي كان قريبًا من الانتقال إلى برشلونة الموسم الماضي “شعرت بخيبة أمل كبيرة لعدم المشاركة أساسيًا في هذه المباراة لأني كنت في قمة أدائي”.

ويتألق دي ماريا حاليًا مع سان جيرمان في ظل غياب نيمار للإصابة بعد خضوعه لجراحة لعلاج كسر في مشط قدمه.