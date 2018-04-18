منتخب سيدات الأرجنتين يطالب بالمساواة مع ليونيل ميسي

أثارت لاعبات منتخب الأرجنتين لكرة القدم للسيدات ضجة كبيرة في البلاد اعتراضًا على الاستعانة بعارضات أزياء للكشف عن القميص الجديد للمنتخب بدلًا منهن بينما ظهر ليونيل ميسي قائد منتخب الرجال وزميله أنخيل دي ماريا في عرض “أديداس” للكشف عن القميص.

وسترتدي الأرجنتين قميصًا جديدًا من إنتاج “أديداس” في نهائيات كأس العالم في روسيا كشف عنه ميسي وزميله دي ماريا بينما استعان الاتحاد المحلي بعارضات أزياء للكشف عن قميص السيدات.

ويأتي غضب اللاعبات من أنهن يسعين للتذكير بإنجازتهن مع المنتخب خلال الفترة المقبلة ويفتقدن للدعم والمساندة وكن يأملن في الظهور بالقميص الجديد في لفت الانتباه لما حققه الفريق.

ورغم الاضطرابات التي تضرب الاتحاد الأرجنتيني منذ عام بسبب الديون والصعوبات الكثيرة وعدم تدريب الفريق بشكل جيد إلا أن منتخب السيدات نجح في حجز مقعده في بطولة “بان امريكا” التي تستضيفها بيرو العام المقبل وتألق في كوبا أمريكا التي تستضيفها تشيلي وحجز مقعده في كأس العالم التي تستضيفها فرنسا العام المقبل وكذلك دورة طوكيو الأولمبية 2020.

غضب عارم

لكن فرحة اللاعبات بنتائجهن أفسدها قرار الاتحاد المحلي بالاستعانة بعارضات أزياء، حيث نشرت عارضة الأزياء أليكيا أورتيز تغريدة على حسابها في انستغرام “نحن نلعب مباراة كبرى على أرض ليونيل ميسي”.

وكان رد فعل لوتشي أوليفيروس حارسة المنتخب غاضبًا على تويتر إذ قالت: “ولاعبات فريق السيدات؟؟ ألم يكن أجدر بنا أن نقدم نحن القميص؟

وأشارت أيضًا باميلا فيسكياريللي الحارسة السابقة للمنتخب إلى الظلم قائلة: “من العار أن يتعاون الاتحاد المحلي وأديداس في هذا القرار باستقدام عارضات أزياء للكشف عن القميص الجديد وليس اللاعبات اللاتي حصلن للتو على مكان بين أبرز أربعة منتخبات في القارة. هذا ظلم لهن”.

وتلقت هذه التغريدات دعمًا جماهيريًا كبيرًا بين مستخدمي تويتر في الأرجنتين، وبالفعل أعربت اللاعبات عن غضبهن بشكل عملي عقب الفوز على كولومبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف حيث تقدمن لالتقاط صورة خاصة وطرح مطالبهن.

وجاء في هذه المطالب “نريد أن يسمعونا. 22 لاعبة وأسبوع واحد للإعداد وأصبحنا بين أفضل أربعة منتخبات في القارة وتأهلنا إلى بان أمريكا وكأس العالم ونشارك في كأس كوبا أمريكا في تشيلي بدون بدلات سفر أو طقم ملابس أو راتب”.