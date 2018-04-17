كريم بنزيما: النشيد الوطني الفرنسي يدعو للحرب

تحدث الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد في حوار مع مجلة ” Vanity Fair ” عن ابتعاده عن منتخب فرنسا وعدم ترديده النشيد الوطني الفرنسي حين كان لاعبًا دوليًا.

وقال بنزيما حول النشيد الوطني الفرنسي: “لامارسييز نشيد يدعو للحرب، وهذا شيء لا أحبه لذلك لم أكن أردده.”

وأضاف الدولي الفرنسي السابق: “ألعب لمنتخب فرنسا لأسباب رياضية وبلدي الأصلي هو الجزائر، وأرفض ترديد النشيد الفرنسي.”

وعاد مهاجم ريال مدريد للحديث عن مشكلة إبعاده عن منتخب فرنسا وقال: “حين يتحدث عنك الوزير الأول فهذه ليست كرة قدم، أعتقد أنه لا يجب الجمع بين كرة القدم والسياسة، في حالتي كان الموضوع سياسيًا ومع فالبوينا كانت مرحلة سيئة.”

وأضاف بنزيما: ” عشت يومًا في السجن وكنت حزينًا حين عدت لمدريد، وجدت الرئيس فلورنتينو بيريز في استقبالي في مركز التدريب، قدّم لي دعمه في اللحظات السيئة واللحظات الجيدة، كأنها عائلتي.”

وأكد بنزيما أنه ما زال تحت تصرف مدرب المنتخب الفرنسي رغم كل ما حصل، وقال: “عمري 30 سنة ولدي ولدان وهادئ، من كان يرغب في دعوتي فهو يعرف أين أنا.”