اتحاد أمريكا الجنوبية يطلب من الفيفا تطبيق نظام 48 منتخبًا في مونديال 2022

طلب اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم المؤلف من عشر دول رسميًا من الاتحاد الدولي (الفيفا) تطبيق نظام 48 منتخبًا في كأس العالم 2022 في قطر قبل أربع سنوات من موعد التطبيق الفعلي لهذا النظام في كأس العالم 2026.

وجاء الطلب في خطاب مفتوح لرئيس الفيفا غياني إنفانتينو خلال المؤتمر السنوي لاتحاد أمريكا الجنوبية في بوينس أيرس.

وقال أليخاندرو دومينيغيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية إننا “ننشد العدل ونأمل جميعًا مع أصدقائنا التفكير بأفق واسع، ولذلك نطالب بإقامة كأس العالم 2022 بمشاركة 48 فريقًا”.

ووافق الفيفا في يناير كانون الثاني 2017 على توسيع كأس العالم من 32 فريقًا إلى 48 اعتبارا من نهائيات 2026.

ويحصل اتحاد أمريكا الجنوبية حاليًا على خمسة مقاعد ضمن كأس عالم مؤلفة من 32 منتخبًا وسيرتفع هذا العدد إلى ستة مقاعد، أو نسبة 60 في المئة من عدد الدول الأعضاء في الاتحاد عندما يتم تطبيق نظام 48 فريقًا.

وستقام كأس العالم 2022 لأول مرة في الشرق الأوسط.

وسيتم اختيار الفائز بتنظيم كأس العالم 2026 في يونيو/ حزيران المقبل حيث سيفاضل الفيفا بين عرض ثلاثي مشترك من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وآخر من المغرب.