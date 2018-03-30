باريس سان جيرمان يفاضل بين مدربين ألمانيين

ذكرت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الجمعة، أن باريس سان جيرمان يفاضل بين مدربَين ألمانيَين للتعاقد مع أحدهما لقيادة الفريق الصيف المقبل.

وأوضحت صحيفة “ليكيب” أن إدارة باريس سان جيرمان تفاضل بين يواكيم لوف مدرب المنتخب الألماني، وتوماس توخيل المدرب السابق لبروسيا دورتموند، لقيادة الفريق خلفًا لأوناي إيمري الذي ينتهي عقد مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة باريس سان جيرمان، تفكر في التعاقد مع توماس توخيل، لكن يواكيم لوف مرشح قوي أيضًا لتدريب الفريق.

ولن يكون التعاقد مع يواكيم لوف أمرًا سهلًا على باريس سان جيرمان، إذ يتولى تدريب المنتخب الألماني منذ 10 أعوام، ومن الصعب على الاتحاد الألماني التخلي عنه، حيث يرتبط مع المانشافت حتى العام 2020؟.

ويبدو أن التعاقد مع توخيل سيكون أمرًا أقل صعوبة، خاصة أنه لا يرتبط بأي فريق منذ انفصاله عن بروسيا دورتموند في مايو الماضي.

وسيكون استمرار أوناي إيمري مع باريس سان جيرمان ضربًا من الخيال مع فشله المتكرر في دوري أبطال أوروبا، إذ ودع مرتين من دور الـ 16، كانتا أمام برشلونة عام 2017، ثم أمام ريال مدريد قبل أسابيع، رغم التعاقد مع نيمار وكيليان مبابي الصيف الماضي.