توني كروس: الخسارة أمام البرازيل أظهرت حاجة ألمانيا لتطور كبير

قال توني كروس، لاعب وسط ألمانيا، إن خسارة منتخب بلاده بطل العالم أمام البرازيل في لقاء ودي، أمس الثلاثاء، أظهر الحاجة إلى التطور الكبير قبل انطلاق نهائيات كأس العالم في يونيو/ حزيران المقبل.

ولم يكن منتخب ألمانيا، الذي أشرك الكثير من لاعبي الصف الثاني، مقنعًا أمام البرازيل بطلة العالم خمس مرات والتي كانت تمني نفسها بالثأر لخسارتها 7-1 أمام الألمان في الدور قبل النهائي لكأس العالم منذ أربع سنوات.

وأظهرت ألمانيا نزعة هجومية ضعيفة وارتكبت العديد من الأخطاء؛ ما دعا كروس لاعب الوسط البالغ عمره 28 عامًا، والفائز بكأس العالم 2014، إلى دق جرس الإنذار.

وقال كروس للصحفيين عقب الخسارة 1-صفر: “يمكن رؤية أننا غير جيدين بالشكل الذي يقال لنا أو ربما بالشكل الذي يعتقد بعضنا أننا وصلنا إليه.

“نحتاج إلى التطور في الكثير من الأمور.. ارتكبنا أخطاء سهلة وفشلنا في الاستحواذ على الكرة خلال الهجوم. نملك لاعبين كان لديهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم (قبل إعلان التشكيلة النهائية في مايو/ أيار المقبل) لكنهم فشلوا في ذلك”.

وتستهدف ألمانيا الدفاع عن اللقب العالمي ويملك المدرب يواكيم لوف عددًا ضخمًا من اللاعبين المتاحين وبوجود بديلين اثنين على الأقل لكل لاعب في مركزه.

وتأهلت ألمانيا بسجل مثالي في التصفيات والفوز بمبارياتها العشر، إذ استقبلت أربعة أهداف فقط، ولم تكن خسرت قبل الأمس في 22 مباراة متتالية.

لكن بعد التعادل مع إسبانيا والخسارة أمام البرازيل باتت ألمانيا تدرك حاجتها إلى التطور مع اقتراب انطلاق كأس العالم.

وقال كروس: “نحن لسنا المرشح الأقرب في روسيا. هذا غير منطقي. هذا كان غير منطقي من قبل وهو الآن غير منطقي. ربما بالفعل يرى بعض الناس ذلك في الوقت الحالي”.

وأشرك لوف مجموعة من البدلاء في ظل غياب أكثر من لاعب أساسي أمام البرازيل، لكنه رغم ذلك يدرك تمامًا ضرورة تطور الأداء سريعًا.

وقال لوف: “الفريق وكل لاعب بمفرده بوسعهم الظهور بشكل أفضل مما قدمناه”.

وستخوض ألمانيا مباراتين وديتين إضافيتين قبل السفر إلى روسيا إذ تلعب مع النمسا في الثاني من يونيو/ حزيران قبل أن تستضيف السعودية في الثامن من الشهر ذاته.

وستلعب ألمانيا في المجموعة السادسة لكأس العالم إلى جانب المكسيك وكوريا الجنوبية والسويد.