مبابي وبوغبا يعيدان الثقة لمنتخب فرنسا بفوز ثلاثي على روسيا (فيديو)

سجل نجم كرة القدم الفرنسي الشاب كيليان مبابي هدفين ليقود منتخب بلاده إلى الفوز الثمين 3-1 على مضيفه الروسي في المباراة الودية التي أُقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، في مدينة سان بطرسبرغ ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

واستعاد المنتخب الفرنسي بعض اتزانه بعد الهزيمة 2-3 أمام كولومبيا وديًا الجمعة الماضي، فيما مُني الدب الروسي بالهزيمة الثانية على التوالي في غضون 5 أيام، حيث خسر الفريق مباراته الودية أمام ضيفه البرازيلي 0-3 يوم الجمعة الماضي، في العاصمة موسكو.

وقدّم الفريقان مباراة جيدة شهدت تكافؤًا واضحًا في معظم فتراتها، وعاند الحظ كليهما في عدة فرص أمام المرميين.

وأنهى المنتخب الفرنسي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله مبابي في الدقيقة 40 ،وعزز الفريق تقدمه بعد دقائق من بداية الشوط الثاني بهدف سجله بول بوغبا في الدقيقة 49.

وانتفض المنتخب الروسي بعد هذا الهدف، وحاول تعديل النتيجة، وقلص الفارق بالفعل من خلال الهدف الذي سجله فيدور سمولوف في الدقيقة 68، لكن انتفاضة الفريق لم تكتمل، حيث سجل مبابي الهدف الثاني له والثالث لفريقه، في الدقيقة 83 ليقضي على آمال الدب الروسي في التعادل.