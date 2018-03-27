عودة الدوري اليوناني بعد رفع الإيقاف عن المباريات بسبب واقعة “المسدس”

عودة الدوري اليوناني بعد رفع الإيقاف عن مباريات الدوري، بعد أن قررت الحكومة اليونانية اليوم الثلاثاء رفع الإيقاف عن مباريات الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم بعد مرور أكثر من أسبوعين على واقعة اقتحام رئيس أحد الأندية لملعب وهو يحمل سلاحًا.

وتوقف الدوري يوم 12 مارس/ آذار الماضي بعد يوم واحد من نزول إيفان سافيديس رئيس نادي باوك أرض الملعب وهو يحمل مسدسًا معلقًا حول خصره للاحتجاج على عدم احتساب هدف لفريقه في الدقائق الأخيرة، خلال لقاء ضد منافسه على اللقب أيك أثينا.

وابتليت الكرة اليونانية بالعديد من حوادث اجتياح الجماهير للملاعب وأحداث الشغب داخلها وخارجها. ووعدت السلطات مرارًا وتكرارًا بإعادة الانضباط والنظام إلى اللعبة.

لكن عدد المشجعين في الملاعب تراجع. وحققت أربعة فرق فقط، من إجمالي 16 فريقًا في الدوري الممتاز، نسبة مشاهدة تتجاوز خمسة آلاف مشاهد في المباراة الواحدة في الدوري هذا الموسم.