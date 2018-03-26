غوشوا يتوعد باركر بأول هزيمة في نزال توحيد لقب وزن الثقيل

توعد الملاكم البريطاني أنطوني غوشوا بطل رابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي في وزن الثقيل متحديه النيوزيلندي جوزيف باركر، بالهزيمة في نزال مرتقب بينهما في كارديف يوم السبت لتوحيد لقب هذا الوزن.

وغوشوا، الذي لم يخسر أي نزال خلال مسيرته، هو المرشح الأبرز للفوز، عندما يواجه متحديه باركر الذي لم يخسر هو الآخر في 24 نزالًا ويحمل لقب منظمة الملاكمة العالمية.

ويتوقع حضور 80 ألف متفرج النزال في ويلز سترتفع أصواتهم بشكل لم يعهده كلا الملاكمين من قبل.

وقال غوشوا، الذي فاز في جميع مواجهاته 20، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): “استغرقت بعض الوقت للاعتياد على ذلك”.

“لم يذق باركر الخسارة من قبل، لكنه سيتجرعها هذه المرة”.

وأيًّا كان الفائز بالنزال فإنه سيجمع بين الألقاب الثلاثة لوزن الثقيل، وقال غوشوا إن قوة المواجهة ستخلق أجواء حماسية في عاصمة ويلز.

وأوضح: “نصنع تاريخًا، إنه نزال لتوحيد اللقب بين اثنين من الملاكمين لم يُهزما من قبل أبدًا وهنا في بريطانيا”.

“فزت في جميع المواجهات العشرين التي خضتها من قبل وأتوقع أن يستمر هذا”.

وقال ديفيد هيغينز مروج مباريات باركر إن غوشوا “فقد أعصابه” محذرًا المنافس من أن المؤتمر الصحفي الذي يسبق النزال والذي سيعقد غدًا الثلاثاء سيبدأ دونه إذا واصل الملاكم البريطاني عادته في التأخر.

وقال لشبكة “سكاي” الرياضية: “فقد أعصابه وسيكشف المؤتمر الصحفي هذا الأمر”.