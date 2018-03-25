مأساة في كرواتيا.. لاعب يسقط “ميتًا” داخل الملعب (فيديو)

شهد أحد الملاعب الكرواتية مأساة في مباراة بدوري الدرجة الثالثة هناك، حيث انهار اللاعب برونو بوبان على أرض الملعب وتوفي بعد لحظات من ارتطام كرة ضعيفة في صدره.

وسقط بوبان البالغ عمره 25 عامًا داخل الملعب بشكل مفاجئ، رغم أن الكرة التي ارتطمت في صدره ضعيفة ولا يمكن أن تؤثر عليه.

وهرع الفريق الطبي لإسعافه لكنهم فشلوا، وتدخلت سيارة الإسعاف الموجودة في الملعب لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه ليُتوفى في الحال.

وكان بوبان يخوض مباراة رسمية في الدوري مع فريقه مارسونيا ضد بوزاغا سلافونيا بدوري الدرجة الثانية في كرواتيا.