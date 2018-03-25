الحكومة الصينية تمنع الوشم على أجساد لاعبي كرة القدم

وضعت الحكومة الصينية قانونًا ضد ظاهرة انتشار الوشم بين لاعبي كرة القدم، خصوصًا اللاعبين الصينيين، وذلك من أجل الحفاظ على صحتهم وأخلاق وتقاليد المجتمع الصيني .

وانتشرت ظاهرة الأوشام بين لاعبي كرة القدم كتقليد للنجوم العالميين، كما أصبح الدوري الصيني الممتاز يضم نجومًا عالميين في السنوات الأخيرة دفعت الفرق الصينية مبالغ كبيرة وضخمة لجلبهم من أجل تشجيع كرة القدم المحلية.

وتعتقد الحكومة الشيوعية في بكين أن الأوشام ظاهرة غريبة على تقاليد وأعراف المجتمع الصيني وظاهرة غير أخلاقية، ولذلك فرض الاتحاد الصيني لكرة القدم على لاعبي المنتخب الأول إخفاء أوشامهم خلال اللقاءات الدولية.

وأخفى لاعبو المنتخب الصيني أوشامهم خلال لقاء منتخب ويلز في نصف نهائي كأس الصين الدولية كأول إجراء نتيجة القرار الجديد.

وتشن السلطات الصينية حملة ضد التقاليد الغربية التي تهدد حسب رأيها تماسك ووحدة المجتمع الصيني وتقاليده العريقة.