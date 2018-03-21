رونالدينيو يبتعد عن كرة القدم تمامًا ويتجه للسياسة

كشف رونالدينيو أسطورة البرازيل وبرشلونة السابق يوم الأربعاء عن تحول تاريخي في مسيرته بعد الاعتزال، حيث كان من المتوقع أن يدخل مجالًا قريبًا من كرة القدم التي أمتع من خلالها الملايين لكنه أعلن تحوله للعمل السياسي.

وسيسير رونالدينيو على خطى جورج ويا الذي أصبح رئيسًا للييبيريا وكذلك السنغالي الحاج ضيوف الذي أعلن نيته الترشح لرئاسة البلاد.

وأعلن أسيس شقيق ووكيل أعمال رونالدينيو، والفائز بكأس العالم ودوري أبطال أوروبا وأفضل لاعب في العالم، اعتزاله لعب كرة القدم على المستوى الاحترافي في يناير/كانون الثاني الماضي.

وحقق عدد قليل من مشاريعه التجارية نجاحًا معقولًا مثل تطبيقات الكمبيوتر لكنه سيتحول إلى مجال آخر ومختلف تمامًا عن كرة القدم.

وأعلن رونالدينيو أنه سيترشح لعضوية البرلمان في البرازيل من أجل الحصول على مقعد في مجلس الشيوخ أو النواب في الانتخابات العامة المقبلة في البلاد خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وسيخوض نجم برشلونة السابق الانتخابات عن الحزب الجمهوري البرازيلي وذلك بعد حفل أقيم يوم الأربعاء تم خلاله الإعلان الرسمي عن هذه الرغبة.

وخلال الحفل قال رونالديينو “سعيد لأن أتمكن من المشاركة في مشروع يهدف إلى تطوير بلدنا وجلب الحداثة والفرح والصحة لجميع السكان”.

كما رحب السناتور إدواردو لوبيز، رئيس الحزب ، بانضمام رونالدينيو للحزب قائلا “هذه لحظة تاريخية مثل لحظات أخرى كثيرة في حياة رونالدينيو. إنه لاعب أعطى موهبته وقدراته للبلاده والآن يبدأ قصة جديدة وسيساهم في تطوير البلاد عبر الحزب الجمهوري”.

وبدأ رونالدينيو (38 عامًا) مشواره مع غريميو ولعب لسبعة فرق أخرى منها باريس سان جيرمان وميلان قبل انتقاله إلى برشلونة الذي قضى فيه أفضل فترات مشواره الكروي في برشلونة من 2003 وحتى 2008 حيث كتب اسمه من بين أبرز لاعبي هذا النادي الكتالوني.

وقاد رونالدينيو برشلونة للفوز بدوري الأبطال 2006 والدوري الإسباني في 2005 و2006 ونال جائزة الكرة الذهبية في 2005.

وانتقل رونالدينيو إلى ميلان في 2008 وتوج بلقب الدوري الإيطالي في 2011 قبل أن يعود إلى البرازيل ويحرز لقب كأس ليبرتادوريس مع أتليتيكو مينيرو في 2013.

وخاض رونالدينيو 101 مباراة مع البرازيل وسجل 35 هدفا منها هدف شهير من ركلة حرة من مدى بعيد وتسببت في خروج إنجلترا من كأس العالم 2002.