مهاجم يخدع حكمًا بذكاء ويحصل على ركلة جزاء (فيديو)

قام جان مينيسس مهاجم يونيفرسيداد دي كونسيبسيون التشيلي بإحدى أكثر محاولات ادعاء السقوط داخل منطقة الجزاء إثارة للضحك واستغلال الحكم في التاريخ، خلال مباراة فريقه أمام كولو كولو في دوري الدرجة الأولى يوم الأحد.

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق وبينما تشير النتيجة إلى التعادل بهدف لكل فريق، خطف مينيسس الكرة من المدافع وألقى بنفسه على الأرض دون أن يلمسه المدافع.

ورغم وضوح محاولته بالتمثيل إلا أن الحكم انخدع في أدائه واحتسب له ركلة جزاء، جاء منها هدف الفوز عبر فرناندو مانريكيز.

وبعد انتهاء المباراة استمر مينيسس يبذل قصارى جهده، للدفاع عن تصرفه المشين بعد اعترافه بأنه “ألقى بنفسه على الأرض”.

وقال مينيسس “على اللاعب أن يستفيد من حقيقة أن المدافعين لا يمكنهم لمس المهاجمين داخل منطقة الجزاء، لذلك نفذت ما قمت به بقليل من الحيوية وإلقاء نفسي على الأرض”.