شفاينشتايغر وإيفانوفيتش يرزقان بمولودهما الأول

كشف نجم الكرة الألماني، المخضرم باستيان شفاينشتايغر، وزوجته لاعبة التنس المعتزلة أنا إيفانوفيتش، أمس الأحد، عن ولادة مولودهما الأول.

وكتبت إيفانوفيتش بموقع شبكة التواصل الاجتماعي تويتر: “أهلا بولدنا الصغير في هذا العالم. لا يمكن لكلمات أن تصف السعادة التي تملأ قلوبنا”.

وذكر شفاينشتايغر، عبر حسابه بتطبيق مشاركة الصور إنستغرام: “إننا سعداء للغاية”، ونشر صورة ليده ويد زوجته مع قدم مولودهما.

وبدأت علاقة شفاينشتايغر وإيفانوفيتش في 2014، وتزوجا عام 2016، في فينيسيا بإيطاليا، ويقيمان حاليًا في شيكاغو، حيث يلعب شفاينشتايغر، لفريق شيكاغو فاير الأمريكي.

Welcome to the world our little boy!???????? We are so happy.❤️ @AnaIvanovic pic.twitter.com/j5Kp6u0CiJ

— Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) March 19, 2018