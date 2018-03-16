الفيفا يُعلن استخدام حكم الفيديو المساعد بكأس العالم في روسيا رسميًا

أعلن غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة أن تقنية حكم الفيديو المساعد ستستخدم في كأس العالم المقررة في روسيا صيف العام الجاري.

ووافق المجلس الدولي لكرة القدم المسؤول عن سن قوانين اللعبة هذا الشهر على استخدام التقنية رغم الجدل الذي أثارته.

ويقول منتقدون إن هذه التقنية تسببت في ارتباك بالمسابقات التي استخدمت فيها خاصة للمشاهدين في الملاعب الذين غالبا لا يدركون ما يحدث خلال عملية المراجعة.

وقال إنفانتينو للصحفيين: “ستكون هذه المرة الأولى في كأس العالم التي تستخدم فيها تقنية حكم الفيديو المساعد، تم تجربة واعتماد هذه التقنية ونحن سعداء للغاية بهذا القرار”.

وتابع “إنه قرار ضروري ومهم جدا وتاريخي” واستخدمت هذه التقنية في دوري الأضواء الألماني والإيطالي هذا الموسم كما تم تجربتها في بعض مباريات كأس الاتحاد الانجليزي وكأس رابطة الأندية الانجليزية.

وقال إنفانتينو إن هذه التقنية ساعدت في تقليص أخطاء الحكام في المباريات التي استخدمت فيها.

وتطبيق هذا النظام أحد أهم مشروعات إنفانتينو منذ انتخابه في فبراير شباط 2016.