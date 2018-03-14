بسبب حادث الاقتحام.. رئيس نادي باوك اليوناني مهدد بعدم حضور المباريات لـ5 سنوات

واجه إيفان سافيديس رئيس نادي باوك اليوناني لكرة القدم اتهامات انضباطية اليوم الأربعاء، ستقود إلى إيقافه فترةً طويلة عن حضور المباريات، إضافة إلى خصم نقاط من ناديه بعدما بدا من وضعه مسدّسًا عند خصره عقب اقتحامه أرضَ الملعب.

وأدى اقتحام رجل الأعمال المولود في جورجيا أرض الملعب يوم الأحد الماضي، إلى إيقاف مباريات الدوري المحلي الممتاز، بينما وصل وفد من الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) إلى المدينة لإجراء محادثات.

وفي بيان قصير، أعلن الاتحاد اليوناني للعبة أن سافيديس واجه اتهامات بارتكاب سلسلة من المخالفات لميثاق كرة القدم، بما في ذلك التسبب في تهديدات، وهو ما سيؤدي إلى توقيع غرامة عليه، إضافة إلى احتمال إيقافه عن حضور المباريات لمدة خمس سنوات.

وذكر مسؤول في رابطة الدوري أن لجنة الانضباط بالدوري الممتاز، ستكون مسؤولة الآن عن اتخاذ أي إجراءات أخرى.

ويواجه الفريق الذي يملكه سافيديس عقوبة خصم نقاط، وهو ما قد يبعده عن المنافسة على اللقب، الذي كان يصارع لحصده قبل لقاء الأحد الماضي.

وتم الإعلان عن الاتهامات تزامنًا مع لقاء هربرت هوبل، الذي يرأس لجنة المراقبة التي جرى تشكيلها بواسطة الفيفا العام الماضي، وتخص الكرة اليونانية، مع جيورجيوس فاسليليديس نائب وزير الثقافة والرياضة ومسؤولين في الاتحاد المحلي.

وقررت اليونان إيقاف مباريات الدوري المحلي لأجل غير مسمى، بعد أن أظهرت مقاطع فيديو وصور سافيديس وهو يرتدي جرابًا بدا أنه يحتوي على مسدس مع نزوله إلى أرض الملعب، للاحتجاج على إلغاء هدف لفريقه أمام ايك اثينا مطلع هذا الأسبوع.

وقد تم إيقاف المباراة واحتُسبَ لاحقًا فوز باوك 1-صفر، عقب هدف مثير للجدل أدى إلى الاحتجاجات في البداية.

واعتذر سافيديس عن تصرفاته في بيان صادر عن النادي أمس الثلاثاء.