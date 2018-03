رئيس فريق يوناني يتشاجر مع الحكام ولاعبي الفريق المنافس ويحمل مسدس في جانبه (صور)

عادت كرة القدم اليونانية لتصنع الحدث بشغب جماهيرها ومسؤولي فرقها مرة أخرى رغم التهديدات التي تلقتها من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم سابقًا بشأن تزايد الشغب في ملاعبها.

وشهد لقاء قمة الجولة 25 بين باوك سالونيكا الثاني وأيك أثينا المتصدر أحداث شغب في الدقيقة الأخيرة من اللقاء بعدما سجّل الفريق المستضيف هدفًا ألغاه الحكم بدعوة تدخل أحد اللاعبين المتسللين الذي أعاق حارس المرمى.

PAOK's owner Ivan Savvidis has to be held back from attacking the ref after his team's last minute goal was disallowedpic.twitter.com/ZZLhRFvv8L

