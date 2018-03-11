رئيس فريق يوناني يتشاجر مع الحكام ولاعبي الفريق المنافس ويحمل مسدس في جانبه (صور)

رئيس فريق يوناني يتشاجر مع الحكام ولاعبي الفريق المنافس ويحمل مسدس في جانبه (صور)

المصدر: نورالدين ميفراني- إرم نيوز

عادت كرة القدم اليونانية لتصنع الحدث بشغب جماهيرها ومسؤولي فرقها مرة أخرى رغم التهديدات التي تلقتها من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم سابقًا بشأن تزايد الشغب في ملاعبها.

وشهد لقاء قمة الجولة 25 بين باوك سالونيكا الثاني وأيك أثينا المتصدر أحداث شغب في الدقيقة الأخيرة من اللقاء بعدما سجّل الفريق المستضيف هدفًا ألغاه الحكم بدعوة تدخل أحد اللاعبين المتسللين الذي أعاق حارس المرمى.

واجتاحت جماهيرباوك سالونيكا الملعب مما دفع الحكم جوجيوس كومينيس لإيقاف اللقاء، لكن المثير كون إيفان سافيديس رئيس فريق باوك سالونيكا دخل الملعب وهدد الحكام ولاعبي الفريق المنافس وهو يحمل مسدسًا في جانبه.

وهرب الحكام ولاعبو فريق أيك أثينا لغرف الملابس تحث حماية الشرطة وأوقف اللقاء بشكل نهائي.

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