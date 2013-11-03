بلاتير: كأس العالم 2022 ستقام في قطر

أكد السويسري جوزيف بلاتير رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم أن البرازيل يتنظم بطولة عالم رائعة الصيف القادم، رغم الاحتجاجات التي عرفتها بطولة كأس القارات الماضية و التي حسب رأيه لم تكن ضد كرة القدم .

و قال بلاتير في تصريح للموقع الرسمي لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم :" المظاهرات التي شهدتها كأس القارات الماضية لم تكن ضد كرة القدم و إنما لمطالب اجتماعية و سياسية فالشعب البرازيلي عاشق لكرة القدم و لا يمكن أن يثور ضدها ."

و أضاف : نحن في الاتحاد الدولي متأكدون أن البرازيل ستنظم بطولة عالم رائعة و بمساهمة كل الشركاء سنتمكن من تجاوز كل الصعاب و نجعل من كأس العالم احتفالية رائعة في بلد يعشق الكرة ."

و أشاد بلاتير بكرة القدم في أمريكا الجنوبية التي اعتبرها منجما للمواهب في كرة القدم و هو ما أدى لشهرتها على الصعيد العالمي و تألقها في كل التظاهرات .

و جدد رئيس الاتحاد الدولي التأكيد على إقامة مونديال 2022 في دولة قطر نافيا كل الشائعات التي تحدثت عن تغيير مكان إقامتها بسبب الجو الحار ، مطالبا بالتفكير في تغيير الموعد نحو الشتاء.

وتواجه البرازيل موجة احتجاجات اجتماعية قوية بسبب المصاريف التي رصدتها الحكومة لبناء منشئات خاصة بكأس العالم ، و اعتبرها المتظاهرون إهدار للمال العام .