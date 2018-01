مايكل إيسيان آخر ضحايا التماثيل السيئة (صور)

أزيح الستار عن تمثال للنجم الدولي الغاني السابق مايكل إيسيان في بلاده، لكنه ظهر بشكل سيىء للغاية، ليعيد للأذهان التمثال الغريب الذي أقيم لكريستيانو رونالدو في مسقط رأسه في ماديرا بالبرتغال.

وانضم لاعب وسط تشيلسي السابق إلى العظماء دييغو مارادونا ورونالدو، بعدما أقيم له تمثال لتكريمه في بلاده، لكن صورة التمثال انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليتضح أنه ليس تكريمًا، بل وصل الأمر إلى السخرية من التمثال.

وبالقطع سينزعج إيسيان كثيرًا عندما يرى هذا التمثال الذي أقيم له وسط موقف للسيارات، وظهر خلاله وهو يرتدي قميص تشيلسي ويراوغ بالكرة، لكن التمثال وضع وسط حديقة صغيرة في هذا الموقف.

maybe these sculptors must help us understand what’s going on..

.If you thought Ronaldo’s was crazy….Micheal Essien ???????????????? pic.twitter.com/306W36ue2T

— george addo jnr (@addojunr) ٢ يناير، ٢٠١٨