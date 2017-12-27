دينيلسون كاد أن يُطرد لتعبيره عن حبه لمساعد الحكم (فيديو)

هددت حكمة برازيلية النجم السابق دينيلسون بالطرد واحتسبت ركلة حرة عليه بسبب إشارة بيده تعني “قلبًا” أو تعبيرًا عن الحب لحاملة الراية خلال مباراة ودية خيرية بين قدامى اللاعبين في البرازيل.

وشارك الدولي البرازيلي السابق في مباراة خيرية تجمع أصدقاء تيتي المدير الفني الحالي لمنتخب البرازيل وأصدقاء فابيو كاريل لصالح أقارب ضحايا مأساة فريق شابيكوينسي.

واحتسبت مساعدة الحكم الحسناء تسللًا على دينيلسون الذي لم يعجبه القرار فذهب إلى حاملة الراية ووجه لها علامة بيديه تعني قلبًا أو تعبيرًا عن الحب وهو ما شاهدته حكمة الساحة وهي سيدة أيضًا لتحتسب ركلة حرة على الدولي البرازيلي السابق وهددته بأنه في حال تكرار الواقعة سيتم طرده.