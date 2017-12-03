كولون الألماني يقيل مدربه بسبب سوء النتائج

فسخ نادي كولون الألماني لكرة القدم، عقده مع المدرب بيتر شتوغر، المدير الفني للفريق، اليوم الأحد؛ نظرًا لسوء نتائج الفريق، الذي يقبع حاليًا في قاع جدول الدوري الألماني، برصيد ثلاث نقاط، من ثلاثة تعادلات و11 هزيمة.

ولم يحقق كولون أي انتصار في البوندسليغا، منذ بداية الموسم؛ ليصبح مهددًا بقوة، بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، في نهاية الموسم.

وقال فيرنر سبينر، رئيس النادي، في بيان له اليوم: “مسؤوليتنا هي أن نبذل كل المحاولات؛ من أجل بقاء الفريق في البوندسليغا.. حتى وقت قريب، كنا نأمل في تحقيق هذا، بالتعاون مع بيتر وطاقمه التدريبي والفريق بتشكيلته الحالية”.

وفسخ النادي العقد أيضًا، مع مانفريد شميد، المدرب المساعد لشتوغر، وأسند المهمة بشكل مؤقت إلى شتيفان روتنبيك، مدرب فريق الشباب (تحت 19 عامًا) بالنادي؛ ليقود الفريق في الأسابيع القليلة المقبلة، حتى عطلة الشتاء.

وكان النمساوي شتوغر، البالغ 51 عامًا، تولى تدريب الفريق في 2013، وقاده للعودة إلى البوندسليغا في الموسم التالي، كما قاده في الموسم الماضي إلى العودة للمشاركة في البطولات الأوروبية، للمرة الأولى منذ 25 عامًا.

ولكن الفريق، قدم مسيرة كارثية في الموسم الحالي، وحصد ثلاث نقاط فحسب، من 14 مباراة، وكانت أحدث نتائج الفريق هي التعادل 2 / 2 مع شالكه، مساء أمس، السبت.