الفيفا يبدأ المرحلة الثانية لبيع تذاكر كأس العالم الثلاثاء المقبل

مع إجراء قرعة الدور الأول للبطولة، أمس الجمعة، في العاصمة الروسية موسكو، سيطرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حزمة جديدة من تذاكر مباريات بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، يوم الثلاثاء المقبل.

والسطور التالية توضح بعض المعلومات عن عملية بيع التذاكر للمونديال الروسي، الذي تقام فعالياته من 14 حزيران/يونيو إلى 15 تموز/يوليو المقبلين.

قبل إجراء القرعة أمس، بلغ عدد التذاكر التي باعها الفيفا نحو 750 ألف تذكرة ذهب أكثر من نصفها (53 %) لمشجعين من روسيا، كما شهدت عملية بيع التذاكر اهتمامًا وإقبالًا كبيرين من المشجعين في الولايات المتحدة والبرازيل وألمانيا والصين والمكسيك وإسرائيل والأرجنتين وأستراليا وإنجلترا.

تبدأ يوم الثلاثاء المقبل مرحلة جديدة من مراحل بيع تذاكر البطولة، يستطيع المشجعون من خلالها تقديم طلبات ما يسمى “بتذاكر الفريق”، وهو ما يعني طلب تذاكر لمباريات فرقهم. ويعلم المشجعون الآن مواعيد مباريات فرقهم في الدور الأول للبطولة.

يمكن تقديم طلبات شراء التذاكر على موقع الفيفا بالإنترنت. وتتراوح أسعار التذاكر بين 105 دولارات (نحو 89 يورو) و1100 دولار (932 يورو) .

يشعر الفيفا بالرضا لما أسفرت عنه المرحلة الأولى لبيع التذاكر. وقال فالك إيلر، مدير إدارية المبيعات: “الطلبات أظهرت وجود اهتمام كبير بكأس العالم.. المشجعون الذين حصلوا على تذاكر سيتسلمونها في منازلهم دون رسوم توصيل”.

يبلغ إجمالي عدد التذاكر للمباريات الـ64 في المونديال الروسي 6ر2 مليون تذكرة، ولكنها لن تُطرح بأكملها للبيع.

المرحلة الثانية لبيع لتذاكر، والتي تنطلق يوم الثلاثاء المقبل، ستتضمن مرحلتين فرعيتين؛ الأولى من يوم الثلاثاء المقبل وحتى 31 كانون الثاني/يناير المقبل، حيث يمكن للمشجعين خلاله تقديم طلباتهم، على أن تُجرى قرعة لتحديد الفائزين بحق شراء التذاكر من بين المتقدمين بالطلبات؛ والثانية ستكون بطرح التذاكر المتبقية للبيع خلال الفترة من 13 آذار/مارس إلى 13 نيسان/أبريل المقبلين دون إجراء قرعة وإنما بأسبقية الطلب.

في 18 نيسان/أبريل، ستتوافر تذاكر “اللحظة الأخيرة” على موقع الفيفا بالإنترنت، والتي ستباع أيضًا بأسبقية الطلب.