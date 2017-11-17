من سيقدم قرعة المونديال؟ تعرف عليهما

وقع اختيار الاتحاد الدولي (الفيفا) على النجم الإنجليزي الشهير غاري لينكر والصحفية الروسية الشهيرة ماريا كوماندنايا لتقديم حفل قرعة كأس العالم في الأول من الشهر المقبل في قصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو.

ولينكر هو هداف مونديال 1986 في المكسيك بستة أهداف وقاد منتخب إنجلترا إلى قبل نهائي كأس العالم 1990 في إيطاليا.

وسيساعد لينكر وكوماندنايا ثمانية أساطير سابقين، أحدهم الروسي نيكيتا سيمونيان وسيكشف الفيفا عن السبعة الآخرين خلال أيام.

ونقل موقع الفيفا على الإنترنت عن لينكر قوله يوم الجمعة “كنت محظوظاً كلاعب بالمشاركة مرتين في نهائيات كأس العالم، إنه أمر خاص أن أشارك مجددًا في بطولة أخرى، لكن على المنصة لتحديد الفرق المنافسة في البطولة عكس الماضي حينما كنت أنتظر القرعة لمعرفة المنافسين الذين سأواجههم”.

وخاض لينكر مسيرة طويلة مع أندية برشلونة وتوتنهام هوتسبر وناغويا غرامبوس الياباني فضلاً عن نادي مسقط رأسه، ليستر سيتي، قبل أن يصبح واحدًا من المعلقين الرياضيين الأكثر شعبية في المملكة المتحدة.

ويقدّم لينكر حاليًا برنامج “مباراة اليوم” في هيئة الإذاعة البريطانية BBC، حيث يحلل أبرز لحظات كل جولة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يعمل معلقًا على مباريات دوري أبطال أوروبا في قناة (بي تي سبورتس) وكذلك كأس الأمم الأوروبية وكأس العالم فيBBC كما كان سابقًا مذيعًا لكل من NBC وESPN في برامج خاصة بالدوري الإنجليزي.

في المقابل، تُعدّ كوماندنايا إحدى الصحفيات الرياضيات الأكثر شهرة في روسيا، ولديها أكثر من عشر سنوات من الخبرة في وسائل الإعلام المختلفة، سواء في الإذاعة أو التلفزيون، مثل فوكس سبورتس، وماتش تي في وموسكو أف أم.

وقالت كوماندنايا لموقع الفيفا إن “حفل القرعة لحظة استثنائية، سيكون هناك الملايين من المشجعين في حالة ترقب، في انتظار أن تتحقق أحلامهم، إنها اللحظة التي تُعطي الانطلاقة الرسمية لكأس العالم، متحمسة جدًا لحصولي على هذه الفرصة للمساعدة في تقديم أحد أعظم الأحداث الرياضية، أريد أن أظهر للجماهير جمال بلدي، ويروا مدى حماستنا لتنظيم كأس العالم”.

وتأهل لأول مرة في التاريخ أربعة منتخبات عربية هي السعودية عن قارة آسيا ومصر وتونس والمغرب عن قارة أفريقيا، حيث سبق لثلاثة منتخبات المشاركة في بطولة واحدة عامي 1986 في المكسيك بمشاركة (العراق والجزائر والمغرب) ثم 1998 بمشاركة منتخبات (السعودية وتونس والمغرب).