بروسيا دورتموند يستبعد أوباميانغ “لأسباب انضباطية”

قال نادي بروسيا دورتموند اليوم الخميس إنه استبعد المهاجم بيير إيمريك أوباميانغ من مواجهة أمام شتوتغارت غدًا الجمعة في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لأسباب انضباطية.

وسجّل أوباميانغ عشرة أهداف في الدوري في 11 مباراة هذا الموسم لكنه يمر بفترة من عدم التوفيق حاليًا، وأخفق في هز الشباك في آخر خمس مباريات خاضها دورتموند في جميع المسابقات، وقال دورتموند على تويتر دون الكشف عن المزيد من التفاصيل “استبعد أوباميانغ من التشكيلة لمباراة الغد لأسباب انضباطية”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعاقب فيها لاعب منتخب الجابون لأسباب انضباطية، وعوقب بالإيقاف العام الماضي لسفره دون إذن إلى إيطاليا.

وخسر دورتموند في ثلاث من آخر أربع مباريات في الدوري ليتراجع للمركز الثالث متأخرًا بست نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

وسيواجه توتنهام الأسبوع المقبل في دوري الأبطال.