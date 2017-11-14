ستيندل ينقذ ألمانيا من هزيمة محققة أمام فرنسا (فيديو)

أفلت المنتخب الألماني من هزيمة محققة أمام ضيفه الفرنسي وتعادل معه في الوقت القاتل 2 /2 اليوم الثلاثاء في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت بينهما في كولونيا.

وسجل أليكسندر لاكازيت مهاجم ارسنال الإنجليزي هدفي المنتخب الفرنسي في الدقيقتين 33 و71 وسجل تيمو فيرنر مهاجم لايبزغ الهدف الأول للماكينات الألمانية في الدقيقة 56 ثم خطف لارس ستيندل مهاجم بوروسيا مونشنجلادباغ هدف التعادل القاتل لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع.

ومنذ خسارته أمام المنتخب الفرنسي صفر/2 في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2016) بفرنسا، خاض المانشافت 20 مباراة ولم يخسر في أي منها لكنه كان قريبًا للغاية من خسارة هذه المسيرة الرائعة على يد الديوك الفرنسية اليوم لكن ستيندل أنقذ الموقف ببراعة.

وتأهل المنتخب الألماني بطل العالم إلى مونديال روسيا بتصدره المجموعة الثالثة من التصفيات الأوروبية برصيد 30 نقطة من عشرة انتصارات كما تصدرت فرنسا المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة.

واقتسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب في أول عشر دقائق، لكن دون خطورة حقيقة على المرميين باستثناء تسديدة من أدريان رابيو، لكنها مرت بجوار المرمى الألماني.

وضاعت فرصة مؤكدة للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 18 عن طريق أليكسندر لاكازيت، الذي توغل بالكرة قبل أن يسدد كرة قوية لكن الحارس الألماني كيفين تراب أبعدها بأطراف أصابعه لضربة ركنية.

وشن المنتخب الألماني أكثر من هجمة على المرمى الفرنسي، ولكن اللاعبين افتقدوا إلى الدقة في مواجهة الحارس ستيف مانداندا.

وأهدر كيليان مبابي فرصة ذهبية لفرنسا لافتتاح التسجيل في الدقيقة 32، وسدد في أحضان تراب وهو على بعد ست ياردات فقط من المرمى.

وجاءت الدقيقة 33 لتشهد هدف التقدم لديوك فرنسا، بعدما مرر انتوني مارتيال كرة رائعة إلى لاكازيت أمام المرمى مباشرة ليلمسها مهاجم آرسنال بكل سهولة إلى داخل الشباك.

وقبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، كان جوليان دراكسلر قريبا من إدراك التعادل لألمانيا عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة وصلت سهلة في أحضان مانداندا، وتبعه تيمو فيرنر بتسديدة أخرى من خارج منطقة الجزاء ولكن الحارس الفرنسي أمسك الكرة بثبات.

وأهدر مبابي هدفًا مؤكدًا لفرنسا قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، وسدد بغرابة شديدة خارج الشباك من مسافة قريبة، رغم انعدام الرقابة عليه من الدفاع الألماني.

مباراة ودية | المانيا 0 × 1 فرنسا | هدف اول فرنسا راااااااائع اسيست خورافي من مارسيال سجل الهدف لاكزيت متعه متعه pic.twitter.com/WBvwL8pJ2X — FAHAD (@FAHADHD24) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

مباراة ودية | المانيا 1 × 1 فرنسا | هدف التعادل المانيا اسيست جميل جميل من اوزيل HD pic.twitter.com/4o2AYFCFLH — FAHAD (@FAHADHD24) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

ومع بداية الشوط الثاني، كثفت الماكينات الألمانية هجماتها بحثًا عن إدراك التعادل، وهو ما كاد أن يتحقق بواسطة البديل أنطونيو روديجر في الدقيقة 53، بعدما وصلت له الكرة في مواجهة المرمى مباشرة لكنه سدد بغرابة شديدة بجوار القائم.

وتمكن تيمو فيرنر من إدراك التعادل لألمانيا في الدقيقة 56، بعدما تلقى تمريرة رائعة من مسعود أوزيل وضعته في مواجهة المرمى تمامًا ليسدد دون عناء على يسار الحارس الفرنسي.

وكادت فرنسا أن تسجل الهدف الثاني على الفور عبر تصويبة صاروخية بعيدة المدى من مارتيال، ولكن تراب حول الكرة بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية.

وضاعت فرصة مؤكدة للمنتخب الألماني في الدقيقة 70 بعدما تصدت العارضة لتسديدة صاروخية من توني كروس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني.

ونجح لاكازيت في تسجيل الهدف الثاني له ولمنتخب فرنسا في الدقيقة 71 بعدما تلقى تمريرة رائعة من مبابي وضعته في مواجهة المرمى تماما ليسدد لحظة خروج تراب من مرماه إلى داخل الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع من المباراة، تمكن البديل ستيندل من خطف التعادل لألمانيا بعدما تلقى تمريرة ذكية من البديل الأخر ماريو غوتزه داخل منطقة الجزاء ليسدد دون عناء في الشباك.

مباراة ودية | المانيا 1 × 2 فرنسا | هدف الثاني فرنسا اسيست رااائع من امبابي سجل الهدف لاكازيت HD pic.twitter.com/p7RyZCtvii — FAHAD (@FAHADHD24) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧