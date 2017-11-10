لاعب كولومبي يستفز مشاعر الشرق آسيويين بإشارة عنصرية (فيديو)

ارتكب نجم كولومبيا إدوين كاردونا إشارة عنصرية ضد أحد لاعبي كوريا الجنوبية خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين استعدادا لكأس العالم العام المقبل في روسيا.

وتغلبت كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف على كولومبيا بفضل هدفين من سون هيون مين لاعب وسط توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكن شهدت المباراة عاصفة انتقادات ضد كاردونا.

وخلال واقعة بين لاعبي الفريقين في وقت مبكر من الشوط الثاني أمسك كاردونا بعينيه الاثنين وأغلقهما قليلا في إشارة إلى ضيق عيون الآسيويين بشكل عام.

ورغم إمكانية تعرض اللاعب لعقوبات إلا أن الأرجنتيني خوسيه بيكرمان المدير الفني لكولومبيا رفض التعليق على الواقعة قائلا “لم أر هذه الإشارة ولا يمكنني التعليق عليها. لا أستطيع التعليق على حادث لم أراه بعيني”.

ورصدت وسائل إعلام كولومبية الواقعة لكنها اعتبرتها طريفة ومضحكة لكن هذا الأمر لا يمكن تناولها في آسيا بنفس الطريقة.

لكن هذه الواقعة تفاعلت بكثافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتعرض كاردونا لانتقادات حادة خاصة من الآسيويين وتعرض اللاعب لانتقادات شديدة.