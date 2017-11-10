منع مايك تايسون من دخول تشيلي.. تعرف على السبب

منع الأمن التشيلي الملاكم الأمريكي الشهير مايك تايسون من دخول البلاد بسبب سوابقه في جرائم الاغتصاب في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تخالف قوانين الهجرة في تشيلي.

ووصل تايسون لمطار العاصمة سانتياغو حيث كان ينوي عقد ندوة صحفية لتقديم أحد البرامج لكن عناصر من الأمن أوقفوه وأدخلوه إحدى الغرف قبل أن تفرض عليه مغادرة البلد.

وحسب الأمن التشيلي الذي قال في بيان رسمي إن قوانين الهجرة في البلاد لا تسمح لمواطنين مدانين في بلدانهم بدخول تشيلي.

ورغم دخوله السجن في جريمة اغتصاب وإعلان إسلامه فيما بعد عاش تايسون مشاكل مالية متعددة لكنه لم يمنع من زيارة أي بلد حيث سافر لعدة بلدان من بينها دول عربية.