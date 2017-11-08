ماركينيوس مدافع البرازيل: من لا يؤمن بقدرات نيمار فهو يشاهد كرة قدم مختلفة

أكد مدافع المنتخب البرازيلي، ماركينيوس، أن من يعتقد أن زميله نيمار دا سيلفا لا يقدم ما هو منتظر منه كلاعب فهو يشاهد كرة قدم مختلفة.

وقال ماركينيوس، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في مؤتمر صحفي على هامش تدريبات المنتخب البرازيلي في فرنسا استعدادًا لمواجهة اليابان وديًا، يوم الجمعة المقبل: “فيما يخص ما يفعله نيمار في الملعب، من يعتقد أنه لا يقدم المنتظر منه فهو يشاهد كرة قدم مختلفة، إنه لاعب مختلف، إنه نجم”.

وأشار المدافع البرازيلي، البالغ 23 عامًا، إلى أن تأقلم نيمار، المهاجم السابق لبرشلونة الإسباني، مع ناديه الجديد باريس سان جيرمان يسير في الطريق الصحيح وأن الانتقادات التي قد تطاله في هذا الشأن طبيعية للغاية.

وأضاف: “نيمار يتمتع بالذكاء، هو مهم بالنسبة للمنتخب ونحن نساعده على التأقلم في باريس، لقد جاء للبحث عن الألقاب”.

وخاض منتخب البرازيل أمس مرانه الثاني استعدادًا لودية اليابان يوم الجمعة المقبل.

ولم يستقر بعد المدير الفني لمنتخب السامبا، تيتي، خلال مران أمس الذي خاضه الفريق على ملعب الأمراء، معقل باريس سان جيرمان، على التشكيلة التي سيخوض بها مباراة الجمعة.