الفرنسي كوتشيلني يعتزل اللعب الدولي بعد المونديال

المصدر: د ب أ

يعتزم لوران كوتشيلني، مدافع آرسنال الإنجليزي، اعتزال اللعب الدولي مع منتخب فرنسا بعد مونديال روسيا 2018.

ويشارك كوتشيلني بشكل أساسي مع منتخب فرنسا منذ الظهور الدولي الأول له في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وبإمكانه أن يسجل المشاركة رقم 50 على الساحة الدولية من خلال المباراتين الوديتين لفرنسا أمام ويلز أو ألمانيا.

ولكن كوتشيلني يرى أن لكل شيء جيد نهاية، خاصة وأنه سيبلغ عامه الثالث والثلاثين بعد المونديال، لذا يشعر أن الوقت سيحين للاعتزال.

وقال كوتشيلني للمراسلين الصحفيين قبل مواجهة ويلز وديًا، يوم الجمعة المقبل: “لكل شيء نهاية”.

وأضاف: “بعد كأس العالم سأكون تقريبًا في الثالثة والثلاثين، وسيحين وقت الرحيل”.

وأتم: “أمامي ستة أشهر متبقية مع الفريق الفرنسي للازدهار، وأن أعيش ذكريات رائعة”.