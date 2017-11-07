فيفا يكشف عن القواعد الإرشادية لاستضافة مونديال 2026

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الثلاثاء، القواعد الإرشادية لملف الترشح لاستضافة كأس العالم 2026؛ بهدف ترسيخ المصداقية بعد العديد من القضايا المتعلقة بالشفافية ومبادئ الأخلاق.

وتتكون القواعد الإرشادية من 35 صفحة، وقال غياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، وفاطمة سامورا، الأمين العام للاتحاد الدولي، في كلمة مشتركة إن “خطوات اختيار الدولة المضيفة لا ينبغي أن تتحمل ولو ذرة من الشك”.

وأضافا: “إنها مسؤولية الفيفا تجاه عالم كرة القدم، بإجراء هذه العطاءات وإجراءات الاختيار بطريقة أخلاقية وشفافة وموضوعية وغير منحازة. بحلول الوقت الذي نعلن فيه من سيستضيف كأس العالم لكرة القدم 2026، يجب أن يكون كل مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم قادرين على معرفة سبب هذا الاختيار”.

وستكون نسخة كأس العالم 2026 هي الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخبًا، وهي الأولى أيضًا التي يتم اختيار الدولة المضيفة بواسطة 211 عضوًا في الفيفا، وليس من خلال اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي مثلما كان يحدث في الماضي.

وتعتزم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك التقدم بملف مشترك لاستضافة كأس العالم، كما أبدت المغرب اهتمامها بالبطولة.

عملية الترشح تتضمن وجود فريق عمل لتقييم ملفات الدول المترشحة، وسيتم نظر تقرير فريق العمل من خلال مجلس الفيفا، مما تنتج عنه قائمة مختصرة من المرشحين تُطرح للتصويت خلال كونجرس الفيفا.

وأوضح الفيفا، أن المرشحين المحتملين عليهم الالتزام رسميًا بإجراء أنشطتهم على أساس مبادئ إدارة الأحداث المستدامة، واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والعمل وفقًا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية.

ومن المقرر أن يتم انتخاب الدولة المضيفة لمونديال 2026 في 13 حزيران/يونيو 2018، ولكن إذا لم تسفر هذه الجولة عن اختيار دولة مضيفة، فإن إجراءات الترشح ستمتد لعامين أخرين حتى أيار/مايو 2020.

وفي الحالة الأخيرة سيحق لدول أوروبا وآسيا التقدم بطلب الترشح لاستضافة البطولة، بعد أن تم حظرها في البداية، نظرًا لاستضافة النسختين المقبلتين لكأس العالم في أوروبا وآسيا، حيث تستضيف روسيا نسخة 2018، في حين تستضيف قطر نسخة 2022.