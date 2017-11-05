سكولاري يؤكد انفصاله عن قوانغتشو الصيني

أكد المدرب البرازيلي المخضرم لويز فيليبي سكولاري انفصاله عن قوانغتشو إيفرغراند، بطل الدوري الصيني الممتاز، لكنه لم يستبعد التدريب في نفس البطولة مرة أخرى بعد فوزه باللقب ثلاث مرات متتالية.

وتولى سكولاري الذي سبق له التتويج بكأس العالم تدريب إيفرغراند خلفا للإيطالي فابيو كانافارو في يونيو حزيران 2015 وقاد الفريق للفوز باللقب المحلي ثلاث مرات وبدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الصيني.

وارتبط سكولاري في البداية بعقد لمدة 18 شهرا قبل تمديد الارتباط بين الطرفين لعام إضافي في نهاية الموسم الماضي، لكنه قرر إنهاء الارتباط ببطل الدوري الصيني سبع مرات متتالية.

وقال سكولاري، البالغ 68 عاما، اليوم الأحد: “قصتي مع إيفرغراند انتهت.. لكن قصتي مع الصين ربما تستمر وسأفكر في الأمر مليا.. لا نعرف ما ينتظرنا لكني أتمنى مستقبلا باهرا لإيفرغراند”.

وأضاف المدرب البرازيلي: “لا أعرف إن كنت سأعود مرة أخرى إلى الصين.. لن أتسرع في اتخاذ القرار.. مسيرتي مع كرة القدم دفعت بي إلى شتى بقاع الأرض لكن الصين هي واحدة من أفضل ثلاثة أماكن عملت فيها”.

وترشح وسائل إعلام صينية الإيطالي كارلو أنشيلوتي أو مواطنه كانافارو لتولي المهمة خلفا لسكولاري.

ومن المقرر أن يعلن بطل الصين عن بديل سكولاري في غضون أيام قليلة.