مدرب هوفنهايم قد يتعرض لعقوبة لضربه أحد المشجعين (فيديو)

بات يوليان ناغلسمان المدير الفني لهوفنهايم الألماني تحت ضغط شديد ليس بسبب خسارة فريقه أمام بروسيا مونشنغلادباخ في آخر مبارياته بالبوندسيليغا يوم السبت الماضي لكن بسبب عصبيته التي دفعته لإلقاء زجاجة كانت بيده لترتطم بوجه أحد المشجعين داخل الملعب.

وناغلسمان هو أصغر مدرب في تاريخ الدولي الألماني لكن أعصابه فلتت عقب خسارة فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف ليلقي زجاجة كانت في يده للمدرجات لترتطم في وجه أحد المشجعين.

وهذه الخسارة الثانية للفريق هذا الموسم ليتراجع للمركز السابع برصيد 16 نقطة، لكن الخسارة أمام مونشنغلادباخ على ملعب هوفنهايم جعلت المدرب البالغ عمره 30 عاما يلقي الزجاجة بعصبية نحو الجمهور حيث أظهرت اللقطات التلفزيونية تعرض أحد المشجعين للإصابة ليذهب له ناغلسمان مباشرة للاعتذار.

وأعطى الشخص الذي جاءت الزجاجة في رأسه الزجاجة لأحد المشجعين إلى جواره ليلقي بها مجددا إلى الملعب دون أن تلزم المدير الفني الشاب.

وعقب المباراة ذهب نغلسمان للعثور على الضحية والاعتذار وبالفعل اعتذر له وتعانق معه، حيث اعترف الضحية البالغ عمره 61 عاما بأنه لم ينزعج مما حدث نظرا لأنه يعشق مدرب ناديه المفضل.

وقال عقب المباراة “كل شيء على ما يرام. لم يحدث شيء. هذه الانفعالات جزء من اللعب ويمكن أن يحدث ذلك في أي مباراة. الزجاجة لم تصبني بشيء لقد كانت طفيفة”.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه وسائل إعلام محلية إلى أن ناغلسمان قد يتعرض لعقوبة رسمية لن تتجاوز التحذير خاصة أنه لم يرتكب أي مشكلة من قبل.