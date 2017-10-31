كلب يقتحم ملعبًا ويسلب الكرة (فيديو)

أثار أحد الكلاب البوليسية الفوضى في مباراة في دوري الأضواء البوليفي عندما اقتحم الملعب وسلب الكرة، ووضعها في فمه، وأخذ يركض في جميع أنحاء الملعب دون التمكن من السيطرة عليه.

ووقعت الحادثة خلال مباراة جمعت فريقي “بلومينغ” و”ناسيونال دي بوتوسي” في الدوري الممتاز في بوليفيا، حيث نجح كلب بوليسي من الهرب والركض في الملعب، واضعًا الكرة في فمه، وصال وجال بين اللاعبين دون الإمساك به.

واستمر هذا الموقف لمدة 40 ثانية قبل أن يتمكن أحد اللاعبين من الإمساك به، ثم دخول أحد رجال الشرطة وربطه بالحبال والخروج به من أرض الملعب.

ولم ينحج أي من اللاعبين باقتناص الكرة التي كانت في فم الكلب وبيّن أسنانه قبل أن يتمكنوا من السيطرة عليه عبر اللاعب أليهاندرو كوينتانا.

وحسم “بلومينغ” المباراة بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، لكن الكلب اختطف الأضواء من اللاعبين والأهداف، حيث علّق المشجعون على هذا الموقف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية من المباراة وأداء اللاعبين.