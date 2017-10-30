مدافع ليفربول السابق يرجو زوجات اللاعبين تجنب الجنس لإنقاذ فريقه

طلب ماركوس بابل، مدافع ليفربول ،ومنتخب ألمانيا المعتزل ،ومدرب إف سي لوزيرن السويسري الحالي، من لاعبي فريقه الابتعاد عن زوجاتهم لتحسين أداء النادي هذا الموسم.

ولاحظ المدرب أن لاعبيه يأتون للتدريب متعبين إثر ممارسة الجنس، الأمر الذي يؤثر سلبًا على أدائهم.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، يمر النادي بفترة صعبة، حيث أصبح التاسع من 10 فرق فقط في دوري السوبر السويسري.

والآن يواجه النادي خطر الهبوط بعد بداية الموسم بأداء دون المستوى.

وقال بابل: “علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لنكون مستعدين بنسبة 100% في فترة قصيرة من الزمن، ويجب على زوجات اللاعبين التروي، أنا لا أحظر عليهم ممارسة الجنس إذا كان ذلك ينعشهم، فما من مشكلة، لكني أشعر أنه على الزوجات خفض النشاط الحميم المجهد، والخروج للتسوق أو السينما أيضًا، فمن المهم للاعبين تناول الطعام والنوم بشكل جيد”.