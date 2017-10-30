بعد سقوط لاعب مغشيًا عليه.. توقف مباراة في الأرجنتين 36 دقيقة (فيديو)

شهد لقاء فيروكاري ميدلاند وإكسكورسيونانتاس في دوري الدرجة الثالثة الأرجنتيني، حدثين كلفا اللقاء التوقف لمدة 36 دقيقة كاملة.
وفي الدقيقة الـ36 من اللقاء سقط اللاعب كلاوديو ليغيزامون من فريق ميدلاند على أرضية الملعب منهارًا دون أن يصطدم مع أي لاعب، ما أدى لتوقف اللقاء ،ودخول سيارة الإسعاف بسرعة لنقله للمستشفى القريب بيروفانو.
@PASIONENASCENSO el momento del susto de Claudio Leguizamon en Excursio-Midland(imágenes de @cmidland tv) pic.twitter.com/RhyJ5jmyEx
— mariano (@MetalMariano) October 29, 2017
ولكن قبلها اشتكى اللاعب من ألم في عضوه الذكري بعدما اصطدم به زميله بشكل غير مقصود، لكنه بعدما تم علاجه سريعًا فقد الوعي على أرضية الملعب ،ونقل للمستشفى، لكن الحكم لم يستأنف اللقاء، وأصر على ضرورة انتظار عودة سيارة الإسعاف للملعب، حسب القوانين، التي تمنع لعب لقاء في كرة القدم دونها ،وهو ما مدد فترة التوقف لـ36 دقيقة.
Partido demorado en Excursionistas tras un desmayo del jugador Claudio Leguizamon. La ambulancia ya se lo llevó al hospital más cercano. pic.twitter.com/Mk9HnrlOGO
— Nicolás Lovadina (@nicolovadina) October 28, 2017
وأصدر فريق فيروكاري ميدلاند بيانًا حول إصابة لاعبه، وأكد أنه حالته مستقرة في المستشفى ،ولكنه أجرى فحوصات طبية لاكتشاف ما تسبب في سقوطه بهذا الشكل.
#tnylagente jugador de midland se descompuso en la cancha lo trasladan de urgencia pic.twitter.com/a6BtQxrrud
— Juan Manuel Alvarez (@JuanExcursio1) October 28, 2017
Así se desvanecia el jugador de Midland. pic.twitter.com/zHwmsgGJr0
— C.A.Excursionistas (@ExcursioOficial) October 28, 2017