بعد سقوط لاعب مغشيًا عليه.. توقف مباراة في الأرجنتين 36 دقيقة (فيديو)

شهد لقاء فيروكاري ميدلاند وإكسكورسيونانتاس في دوري الدرجة الثالثة الأرجنتيني، حدثين كلفا اللقاء التوقف لمدة 36 دقيقة كاملة.

وفي الدقيقة الـ36 من اللقاء سقط اللاعب كلاوديو ليغيزامون من فريق ميدلاند على أرضية الملعب منهارًا دون أن يصطدم مع أي لاعب، ما أدى لتوقف اللقاء ،ودخول سيارة الإسعاف بسرعة لنقله للمستشفى القريب بيروفانو.

ولكن قبلها اشتكى اللاعب من ألم في عضوه الذكري بعدما اصطدم به زميله بشكل غير مقصود، لكنه بعدما تم علاجه سريعًا فقد الوعي على أرضية الملعب ،ونقل للمستشفى، لكن الحكم لم يستأنف اللقاء، وأصر على ضرورة انتظار عودة سيارة الإسعاف للملعب، حسب القوانين، التي تمنع لعب لقاء في كرة القدم دونها ،وهو ما مدد فترة التوقف لـ36 دقيقة.

Partido demorado en Excursionistas tras un desmayo del jugador Claudio Leguizamon. La ambulancia ya se lo llevó al hospital más cercano. pic.twitter.com/Mk9HnrlOGO — Nicolás Lovadina (@nicolovadina) October 28, 2017

وأصدر فريق فيروكاري ميدلاند بيانًا حول إصابة لاعبه، وأكد أنه حالته مستقرة في المستشفى ،ولكنه أجرى فحوصات طبية لاكتشاف ما تسبب في سقوطه بهذا الشكل.

#tnylagente jugador de midland se descompuso en la cancha lo trasladan de urgencia pic.twitter.com/a6BtQxrrud — Juan Manuel Alvarez (@JuanExcursio1) October 28, 2017