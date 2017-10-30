بعد سقوط لاعب مغشيًا عليه.. توقف مباراة في الأرجنتين 36 دقيقة (فيديو)

بعد سقوط لاعب مغشيًا عليه.. توقف مباراة في الأرجنتين 36 دقيقة (فيديو)

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

شهد لقاء فيروكاري ميدلاند وإكسكورسيونانتاس في دوري الدرجة الثالثة الأرجنتيني، حدثين كلفا اللقاء التوقف لمدة 36 دقيقة كاملة.

وفي الدقيقة الـ36 من اللقاء سقط اللاعب كلاوديو ليغيزامون من فريق ميدلاند على أرضية الملعب منهارًا دون أن يصطدم مع أي لاعب، ما أدى لتوقف اللقاء ،ودخول سيارة الإسعاف بسرعة لنقله للمستشفى القريب بيروفانو.

ولكن قبلها اشتكى اللاعب من ألم في عضوه الذكري بعدما اصطدم به زميله بشكل غير مقصود، لكنه بعدما تم علاجه سريعًا فقد الوعي على أرضية الملعب ،ونقل للمستشفى، لكن الحكم لم يستأنف اللقاء، وأصر على ضرورة انتظار عودة سيارة الإسعاف للملعب، حسب القوانين، التي تمنع لعب لقاء في كرة القدم دونها ،وهو ما مدد فترة التوقف لـ36 دقيقة.

وأصدر فريق فيروكاري ميدلاند بيانًا حول إصابة لاعبه، وأكد أنه حالته مستقرة في المستشفى ،ولكنه أجرى فحوصات طبية لاكتشاف ما تسبب في سقوطه بهذا الشكل.

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