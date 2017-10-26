لايبزغ يبحث عن الانتقام من بايرن ميونخ.. وبروسيا دورتموند يتشبث بصدارة ترتيب الدوري الألماني أمام هانوفر

تتجدد المواجهة بين بايرن ميونخ حامل اللقب، ووصيفه لايبزغ بعد غد السبت، في المرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبعد المواجهة المثيرة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، في الدور الثاني لكأس ألمانيا، وانتهت بفوز بايرن 5 /4 بركلات الجزاء الترجيحية، سيكون الفريقان على موعد مع مواجهة جديدة، تجمع بين صاحبي المركزين الثاني والثالث في البوندسليغا.

ويلتقي بوروسيا دورتموند متصدر البوندسليغا بفارق الأهداف أمام بايرن، يوم السبت -أيضا- مع مضيفه هانوفر، واضعًا في اعتباره أن أي نتيجة سوى الفوز قد تعطي الفرصة لبايرن للانفراد بالصدارة.

وواجه بايرن مشكلة حقيقية في التسجيل في مواجهة لايبزيغ؛ الذي لعب بعشرة لاعبين بعد طرد نابي كيتا في الدقيقة الـ 55، إذ سجل الفريق هدفًا واحدًا فقط قبل أن يحسم الفوز بركلات الجزاء الترجيجية بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وكان بايرن واجه صعوبة -أيضا- في التسجيل خلال المباراة التي فاز فيها على هامبورج الأسبوع الماضي.

ولكن فريق بايرن يظل بلا هزيمة تحت قيادة يوب هاينكس الذي عاد لتدريب الفريق، الذي لازال ينافس في ثلاث بطولات.

وقال هاينكس “كانت مباراة في الكأس مليئة بالدراما، وكلا الفريقين بذل قصارى جهده حتى النهاية، لعبنا أمام فريق صاحب مستوى رائع من الناحيتين الفنية والجسدية”.

وقال رالف هازنهاتل مدرب لايبزيغ “لقد بذلنا قصارى جهدنا، لكن خرجنا بأيد خاوية، رغم كل شيء أنا فخور باللاعبين”.

ويحتل لايبزيغ المركز الثالث في جدول ترتيب البوندسليغا بفارق نقطة واحدة خلف بايرن ودورتموند، ويتحتم على الفريق تقديم مباراة كبيرة من أجل الثأر من بايرن.

وأوضح مارسيل سابيتزر مهاجم لايبزغ “لا أعرف إذا كان من الرائع مواجهة بايرن مجددا بعد ثلاثة أيام فقط من المعركة التي استمرت 120 دقيقة، ستكون مباراة غاية في الصعوبة، وعلينا أن نتفوق على أنفسنا، الشيء الجيد هو أن بايرن -أيضا- خاض مباراة ماراثونية في مواجهتنا”.

وعلى النقيض فقد استمتع دورتموند بفوزه الكاسح 5 /صفر على ماغدبيرغ، لينهي مسيرته الخالية من الانتصارات على مدار ثلاث مباريات متتالية على مستوى جميع المسابقات، والتي عانى الفريق خلالها من غيابات عديدة في صفوفه بسبب الإصابات.

وقال بيتر بوش مدرب دورتموند “كل المباريات مهمة، نتصدر جدول الترتيب، والآن علينا الذهاب إلى هانوفر دون حدوث المزيد من الإصابات وأن نفوز بالمباراة”.

ويحتل هانوفر العائد هذا الموسم للبوندسليغا، المركز السادس في جدول الترتيب، لكنه خرج من كأس ألمانيا على يد فولفسبورغ الذي يخرج لملاقاة شالكه يوم السبت.

وتنطلق المرحلة العاشرة من البوندسليغا غدا الجمعة، بمباراة ماينز مع اينتراخت فرانكفورت.

ويلتقي يوم السبت هوفنهايم مع ضيفه ماينز، وباير ليفركوزن مع كولن، وهيرتا برلين مع هامبورغ، وهوفنهايم مع بوروسيا مونشنجلادباخ.

ويوم الأحد يلتقي فيردر بريمن مع اوجسبورغ وشتوتغارت مع فرايبورغ.