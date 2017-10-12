beINSPORTS توضح موقفها من اتهامات الادعاء السويسري

نفت مجموعة beINSPORTS الإعلامية المملوكة لجهات قطرية اتهامات الادعاء السويسري، اليوم الخميس، بشأن وقائع فساد متعلقة بمنح حقوق بث كأس العالم.

وأكدت المجموعة في بيان تعاونها الكامل مع السلطات في التحقيقات.

وأضافت أن “مجموعة قنوات بي إن الإعلامية تنفي كل الاتهامات الموجهة لها من قبل مكتب المدعي العام السويسري، سنتعاون مع السلطات ونحن واثقون من نتائج التحقيقات”.

مجموعة beIN الإعلامية تنفي كل التهم الموجهة إليها من طرف الادعاء العام السويسري — beINSPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) ١٢ أكتوبر، ٢٠١٧

من جهة أخرى قال مدعون فرنسيون إنهم فتّشوا مكاتب لمجموعة beINSPORTS في باريس اليوم في إطار التحقيقات.

مجموعة beIN الإعلامية تؤكد تعاونها الكامل مع السلطات و ثقتها في نتيجة التحقيقات — beINSPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) ١٢ أكتوبر، ٢٠١٧

وردت مجموعة beINSPORTS ” قائلة: تعاون موظفونا مع المفتشين الفرنسيين لمكاتبنا ببولوني بيلانكور”.

وقالت سلطات الادعاء السويسري في وقت سابق اليوم إنها فتحت تحقيقًا جنائيًا مع ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي لمجموعة beINSPORTS الإعلامية ورئيس نادي باريس سان جيرمان بجانب جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وأشارت إلى أن التحقيقات تتمحور حول فساد يرتبط بمنح حقوق بث كأس العالم.

وأوضح مكتب المدعي العام السويسري أنه بدأ تحقيقات في مارس مع فالك والخليفي إضافة لرجل أعمال لم يكشف عن اسمه ويعمل في قطاع حقوق البث الرياضي.

وأضاف مكتب المدعي العام أن الثلاثة يشتبه في ارتكابهم جرائم الرشوة والاحتيال وسوء الإدارة والتزوير.

وقال مكتب المدعي العام السويسري اليوم الخميس: “يشتبه في أن جيروم فالك قبل امتيازات ليست من حقه من رجل أعمال في قطاع حقوق البث الرياضي فيما له صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبطولة كأس العالم أعوام 2018 و2022 و2026 و2030 لدول بعينها ومن ناصر الخليفي فيما يتصل بمنح الحقوق الإعلامية لدول بعينها فيما يخص كأس العالم عامي 2026 و2030”.